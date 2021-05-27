Аналитики Sohu предсказали исход российско-американского конфликта

Федеральное агентство новостей /

В случае глобальной войны между Россией и США велика вероятность уничтожения всего мира уже через неделю, убеждены китайские аналитики агентства Sohu. По их словам, в случае серьезного противостояния одна из сторон непременно прибегнет к ядерному оружию.

При этом эксперты выразили уверенность, что до такой ожесточенной конфронтации, несмотря на длительную напряженность в отношениях, страны не дойдут.

«Маловероятно, что конфликт между РФ и США перерастет в затяжное наземное противостояние с широким применением традиционных систем вооружения», — написали китайские специалисты.

Вместе с тем обозреватели Sohu не упустили возможности оценить вооружение обеих держав. По их мнению, военные потенциалы России и США практически равны.

wikipedia.org / U.S. Navy Photo / Public Domain

По словам исследователей, американская сторона имеет преимущество в воздухе. Аналитики насчитали у них 11 авианосцев, в то время как в распоряжении России имеется всего один. Также Соединенные Штаты располагают множеством истребителей и бомбардировщиков, которые, впрочем, не представляют большой угрозы, поскольку российская армия имеет на вооружении современные комплексы ПВО.

В Sohu отмечают, что РФ значительно превосходит США в военно-морских силах. Китайцы напомнили о наличии у России десятка необыкновенно тихих подлодок, которые способны наносить бесшумные и разрушительные удары по кораблям противника.