Захарова напомнила о «нормальности» по-польски после антироссийских заявлений Дуды

Пресс-служба департамента информации и печати МИД России /

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на резкое высказывание о стране президента Польши Анджея Дуды.

Дипломат рассказала, как выглядит польская "нормальность". Она обратила внимание на деятельность солдат Польши в Ираке.

"Общая численность польских войск в этой стране с 2003-го до 2005 года составляла около 1700 военнослужащих, в дальнейшем была увеличена, насколько я помню, до 2400", — подчеркнула Захарова в Facebook.

Накануне Анджей Дуда выступил с антироссийским заявлением в ходе поездки в Грузию. Он назвал РФ "ненормальной" страной.