Политика Общество Экономика Ближнее зарубежье Европа и США Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Захарова напомнила о "нормальности" по-польски после антироссийских заявлений Дуды

Политика
80

Захарова напомнила о «нормальности» по-польски после антироссийских заявлений Дуды
Пресс-служба департамента информации и печати МИД России  / 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на резкое высказывание о стране президента Польши Анджея Дуды.

Дипломат рассказала, как выглядит польская "нормальность". Она обратила внимание на деятельность солдат Польши в Ираке.

"Общая численность польских войск в этой стране с 2003-го до 2005 года составляла около 1700 военнослужащих, в дальнейшем была увеличена, насколько я помню, до 2400", — подчеркнула Захарова в Facebook.

Накануне Анджей Дуда выступил с антироссийским заявлением в ходе поездки в Грузию. Он назвал РФ "ненормальной" страной.

#захарова #польша #дуда
Россия за день. Главное: День города в Петербурге, автобусы в Иркутске и отставки в Приморье
Россия за день. Главное: День города в Петербурге, автобусы в Иркутске и отставки в Приморье
Россия
18:00 | 27 мая
Дезинфектолог рассказал, чем опасен отдых на непригодных для купания пляжах
Дезинфектолог рассказал, чем опасен отдых на непригодных для купания пляжах
Общество
17:50 | 27 мая
Аналитики Sohu предсказали исход российско-американского конфликта
Аналитики Sohu предсказали исход российско-американского конфликта
Армия
17:41 | 27 мая