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Проект потерял "запах истории": эксперты о лишении Петербурга морского порта

Общество
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Проект потерял «запах истории»: эксперты о лишении Петербурга морского порта
Global Look Press  / Serguei Fomine

Обсуждение переноса морского порта Северной столицы из исторического центра в Ленобласть решили отложить до осени. Проект может оставить город без "запаха истории".

Масштабный проект по переносу морского порта "Большой порт Санкт-Петербург" в развивающуюся Усть-Лугу вызвал противоположные реакции как среди обычных петербуржцев, так и среди специалистов в разных областях — экономистов, социологов, урбанистов, экологов, историков, наконец, законодателей. О перспективах редевелопмента сообщают "Невские новости".

"В Усть-Луге уже есть порт, но его территория ограничена. Его расширение потребует изменения границ морского порта, что должно сопровождаться проведением государственной экологической экспертизы", — пояснил руководитель практики по недвижимости и инвестициям юридической компании "Качкин и партнеры" Дмитрий Некрестьянов.

Одним из ключевых моментов в споре о переносе морской гавани из городской черты стал так называемый "запах истории". Дело в том, что Санкт-Петербург задумывался как морская столица, а морской порт вот уже более 300 лет — его неотъемлемая часть и важный элемент жизни города.

Лишение города многовековой преемственности и позиционирования в стране и мире как морской гавани может пагубным образом сказаться на образе жизни Северной столицы и его жителей. Проект за 440 млрд рублей имеет определенные социальные риски, которые могут перевесить потенциальную прибыль, а потому в заксе предложили подождать до осени.

#санкт-петербург #перенос #усть-луга #морской порт #редевелопмент
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