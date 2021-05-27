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Пушилин: Киев ввергает украинский народ в военные авантюры

Ближнее зарубежье
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Глава ДНР Пушилин: Киев ввергает украинский народ в военные авантюры
Федеральное агентство новостей  / Наталья Макеева

Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в беседе с изданием «ПолитНавигатор» высказал точку зрения, что Украина зря «заигрывает» с Вашингтоном и просит у западных стран поддержки. Плачевную социально-экономическую ситуацию в стране от ее жителей пытаются скрыть за «российской агрессией», однако Киев рискует заплатить за это людскими жизнями.

Речь идет о размещении «батальонов и ПВО США по всему югу Украины», о которому все чаще говорят местные власти.

«Создавая видимость возможной агрессии со стороны России, он [официальный Киев] отвлекает внимание от дальнейшего ухудшения социально-экономической ситуации на Украине. Это не первая и, думаю, не последняя попытка украинских властей выпросить военную помощь у своих западных кураторов. <…> С какой целью Киев планирует создание подобных военных объектов? Разумеется, для шантажа и давления на Москву. Таким образом, с территорий, которые исторически являются российским геополитическим пространством, предпринимаются попытки нанести вред самой России», — объяснил Пушилин.

Справка ПС

Напомним, в апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые объявили о независимости после госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами стали более 13 тысяч человек.

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