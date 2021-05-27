Путин: эффективность нового российского оружия была проверена в Сирии

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Современные виды российского вооружения по своим возможностям являются уникальными, заявил глава РФ Владимир Путин в ходе военного совещания в Сочи 27 мая.

Характеристики новых видов российского оружия не просто не уступают иностранным конкурентным образцам, но и превосходят их по многим показателям. Эффективность этого вооружения была проверена во время боевых действий против террористов в Сирии, отметил Путин.

При этом сейчас в российские войска поступают новейшие крылатые ракеты "Калибр", Х-101, комплексы "Искандер", реактивные системы залпового огня и различные управляемые авиационные бомбы.

Военное совещание, темой которого стало высокоточное оружие большой дальности, состоялось 27 мая в Сочи.