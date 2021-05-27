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Путин объяснил необходимость развития военно-транспортной авиации

Армия
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Путин объяснил необходимость развития военно-транспортной авиации
kremlin.ru  / Администрация Президента РФ

Президент РФ в рамках совещания с представителями Минобороны и ОПК заявил, что армия России в нынешних условиях должна быть компактной, но эффективной.

Так российский государственный лидер объяснил необходимость развития военно-транспортной авиации.

"Для нашей страны с ее огромной территорией, самой большой территорией в мире, напомню, это (развитие. — Прим. ред.) имеет особое значение для того, чтобы наша армия была компактной, как мы всегда говорим, но эффективной. Это важно также и для проведения успешных десантных операций", — утверждает Путин.

По словам президента России, войска нуждаются в большем количестве военных самолетов и вертолетов, а для обеспечения этой задачи необходимо наращивать темы производства и принимать соответствующие меры. Он напомнил о завершении госиспытаний отечественного легкого транспортника Ил-112В — поставки двух таких самолетов запланированы в войска на 2021 год. Кроме того, сейчас в России возобновляется производство самолета Ил-76 на новой технологической основе.

#путин #вкс рф #оборона
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