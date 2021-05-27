Разработчики «Спутника V» заявили, что привитые вакциной не выделяют коронавирус

Global Look Press / Frank Hoermann/SVEN SIMON

Преимущества российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в четверг перечислили в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Люди, которые получили оба компонента российского препарата, в случае инфицирования COVID-19 не могут выделять вирус, заявил глава Лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Владимир Гущин. Как передает РИА Новости, главной особенностью отечественной разработки является то, что принявшие участие в вакцинации не являются источником опасности для окружающих.