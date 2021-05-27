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Разработчики "Спутника V" заявили, что привитые вакциной не выделяют коронавирус

Общество
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Разработчики «Спутника V» заявили, что привитые вакциной не выделяют коронавирус
Global Look Press  / Frank Hoermann/SVEN SIMON

Преимущества российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в четверг перечислили в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Люди, которые получили оба компонента российского препарата, в случае инфицирования COVID-19 не могут выделять вирус, заявил глава Лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Владимир Гущин. Как передает РИА Новости, главной особенностью отечественной разработки является то, что принявшие участие в вакцинации не являются источником опасности для окружающих.

#вакцина #коронавирус #Спутник V
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