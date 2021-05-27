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Белорусский суд рассмотрит жалобу на задержание Сапеги

Происшествия
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Белорусский суд рассмотрит жалобу на задержание Сапеги
Prt Scr youtube.com  / The Telegraph

Суд в Белоруссии 28 мая рассмотрит жалобу на задержание в аэропорту Минска гражданки России Софии Сапеги.

Заседание состоится в дворце правосудия Партизанского района Минска, сообщил адвокат задержанной Александр Филанович. Пока нет информации, будет ли девушка присутствовать на суде.

Софию Сапегу задержали в Минске вместе с основателем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Их самолет, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно посадили в белорусском аэропорту. Девушку оставили под стражей на два месяца. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Сапеге еще не предъявили обвинение.

#суд #задержание #сапега
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