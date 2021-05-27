В ЛНР завели уголовное дело против блогера Протасевича

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Уголовное дело в адрес бывшего главного редактора Nexta Романа Протасевича за участие в боях в Донбассе на стороне Киева завели в ЛНР, говорится в сообщении местной генпрокуратуры.

Согласно данным ведомства, причиной возбуждения уголовного дела в адрес блогера стало его участие в деятельности украинского батальона "Азов". Накануне председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что бывший главред Nexta в СМИ лично признался, что участвовал в вооруженном конфликте на юго-востоке Украины.

Основатель нацистского батальона "Азов" Андрей Билецкий заявил, что белорусский блогер Роман Протасевич участвовал в войне в Донбассе. Как сообщалось ранее, украинцы не оценили такое признание.