ПМЭФ, джаз и «тетя Валя». Как Петербург празднует 318-й день рождения

gov.spb.ru / Администрация Санкт‑Петербурга

Санкт-Петербург празднует день рождения в 318-й раз. В прошлом году пандемия внесла свои коррективы в программу Дня города: почти ко всем праздничным мероприятиям добавилась приставка «онлайн». Онлайн-концерты и спектакли сменялись онлайн-парадом барабанщиков, и только пушка на стене Нарышкина бастиона Петропавловской крепости стреляла по-настоящему.

В этом году обстановка в городе куда праздничнее. Уже через несколько дней Северная столица примет у себя международный экономический форум (ПМЭФ), поэтому внимание всех мировых СМИ естественным образом сейчас приковано к Петербургу и его губернатору Александру Беглову.

Последний, к слову, назвал проведение форума в период пандемии «беспрецедентным вызовом», к которому город, впрочем, оказался готов.

«Сегодня другие страны с большим интересом наблюдают, как мы готовимся к проведению Петербургского международного экономического форума и семи матчей чемпионата Европы по футболу. В условиях эпидемии оба события беспрецедентны. Мы поставили перед собой цель — сделать эти мероприятия максимально устойчивыми к новой коронавирусной инфекции», — сказал градоначальник.

Лучше всех к приему высокопоставленных гостей подготовились владельцы отелей и гостиниц. Аналитики из агентства делового туризма «Аэроклуб» подсчитали, что спрос на пятизвездочные отели Санкт-Петербурга вырос почти в три раза, а самый дорогой номер стоит 608 тысяч рублей за одну ночь (поселиться в нем на весь период форума со 2 по 5 июня можно всего за два с половиной миллиона рублей).

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Концертные выходные

До суматохи ПМЭФ-2021 остаются считанные дни, а пока град Петра в свое удовольствие отмечает день рождения. Начался праздник с возложения цветов к памятнику основателю города — Петру I. На церемонии присутствовали Александр Беглов и спикер Совфеда Валентина Матвиенко, которую петербуржцы за прошлые заслуги в должности губернатора с любовью называют «тетей Валей».

В поздравительной речи губернатор обратился к горожанам и рассказал о достигнутых под его началом успехах:

«Сегодня наш город демонстрирует устойчивый экономический рост. Индекс промышленного производства у нас — один из высочайших в России. Мы активно развиваем судостроение, высокотехнологические секторы, увеличиваем объемы экспорта, строим новые индустриальные комплексы и транспортные магистрали».

Под строящейся магистралью, вероятно, имелась ввиду ШМСД — Широтная магистраль скоростного движения, которая соединит центр и южные районы города с кольцевой автодорогой (КАД) в районе Кудрово. Несколько месяцев назад в Санкт-Петербурге забили первую сваю будущей трассы.

Пока звезды мировой политики бронируют номера в пятизвездочных отелях, в Северную столицу уже прибыли светила мировой эстрады. В стенах БКЗ «Октябрьский» сегодня состоятся выступления виртуоза клавиш Дениса Мацуева, джазового барабанщика Александра Зингера и валторниста Аркадия Шилклопера.

Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

Самый масштабный концерт запланирован в «Октябрьском» на пятницу, 28 мая. Песни и стихи перед жителями Петербурга в этот день исполнят Сергей Безруков, Елена Ваенга, Михаил Боярский и Игорь Корнелюк. Ближе к ночи под окнами Эрмитажа уже в девятый раз пройдет «Классика на Дворцовой» — шоу мирового оперного искусства.

На этом праздничные гуляния в честь Дня города не заканчиваются. В субботу, 29 мая, на Исаакиевской площади пройдет Санкт-Петербургский Бал национальностей, а на следующий день по улицам Северной столицы пробегут участники пятого Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ». Для удобства спортсменов власти запретят автомобилистам ездить по центральным улицам и набережным.

«Болевые точки» Санкт-Петербурга, на которые властям стоит обратить внимание, ранее обозначал в беседе с «Политикой Сегодня» председатель комитета по законодательству петербургского Заксобрания Денис Четырбок.