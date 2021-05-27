Мясников рассказал, какие диагнозы не представляют опасности для здоровья

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Не представляющие угрозы диагнозы, которые медики часто выявляют у пациентов, назвал врач и телеведущий Александр Мясников.

Пациенты во время посещения врача должны быть готовы к "находкам неясной клинической значимости". При этом не все диагнозы, которые выявляют медики, опасны для здоровья, отметил Мясников.

"Что-то найдут, но насколько это мешает вам жить и что с этим делать, не ясно. Это как чемодан без ручки — нести не удобно, а бросить жалко! И так раскручивается маховик дополнительных (неоправданных) исследований", — написал телеведущий на своем канале в Telegram.

К таким диагнозам относятся камни желчного пузыря. Их находят у каждого десятого здорового пациента. Камни в почках диагностируют у каждого десятого мужчины и двадцатой женщины. Кроме того, у пациента могут выявить грыжу межпозвоночного диска. При этом болей в спине человек испытывать не будет.