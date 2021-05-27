«Стыдно выбросить мусор не в тот контейнер»: как «Экосистема» множит активистов

Пресс-служба форума «Экосистема» /

После долгой дороги на базу отдыха под Череповцом, куда съехались со всей страны молодые экоактивисты на первый форум «Экосистема», очень хотелось хорошего кофе. Повезло: буквально в лесу замечаю передвижной киоск со знакомым логотипом. Кофе хотелось не только мне — к киоску выстроилась огромная очередь, все — со своими многоразовыми стаканчиками. Я — нет. Не подготовилась.

Смущаясь, беру предложенный бариста одноразовый стакан. Правда, отказываюсь от пластиковой крышки. Хотя ее можно было пустить в переработку тут же. Вот стоит велошредер: бросаешь вредное для окружающей среды изделие в контейнер (уж не пластиковый ли?), крутишь педали на велосипеде и крышка превращается в многофункциональную пластиковую крошку.

А как вам идея оправы очков из переработанного пластика? Такими похвастался один из приглашенных спикеров — экотренер Роман Саблин. По его словам, такие эконаходки могут стать фишкой блогеров, которые продвигают тему экологии в соцсетях. И пусть пока YouTube «не видит» экологию (в алгоритмах хостинга нет такого тематического раздела), приглашенные звезды рунета уверены: сейчас — самое подходящее время, чтобы занять нишу. Нужно только найти интересный формат.

«У большинства людей — иммунитет на информацию об экологии. После работы человек вряд ли введет в поиске "как утилизировать пластик". Скорее это будет что-то то развлекательное. Но уже сейчас становится стыдным не выкинуть мусор в нужный контейнер. Так что аудитория теплая, готова», — убежден блогер Борис Лорер.

Перспективной площадкой опытные в создании контента гости называют TikTok, где вырос спрос на короткие видео с практическими советами.

Пресс-служба форума «Экосистема» /

Выхожу из шатра после лекции акул блогосферы. Интересно, каким может быть экологически грамотное видео в TikTok по спасению от комаров, которых здесь целые полчища?

Форум проходит на базе Торово, на берегу Рыбинского водохранилища. Даже не верится, что это один из крупнейших промышленных центров России — в Череповце работают такие гиганты как «Северсталь» и «ФосАгро». По итогам 2020 года Роспотребнадзор поместил Череповец на 8 место в рейтинге городов России по уровню загрязнения воздуха.

Вопрос о том, почему экологический форум проходит не в самом экологически благополучном городе, не раз задавали вологодскому губернатору Олегу Кувшинникову. Он парировал: как раз потому, что здесь есть над чем работать, хоть на предприятиях «Северстали» уже перешли на замкнутый цикл водопользования. Город включен в федеральный проект «Чистый воздух», по итогам которого к 2024 году выбросы загрязняющих веществ в атмосферу должны сократиться на 1,5 миллиона тонн.

По мнению участников форума, главная проблема — отсутствие экологической культуры и экологического воспитания. Предложение вернуть предмет «экология» в школьную программу поддержал министр природных ресурсов РФ Александр Козлов. Общаясь со студентами у костра, глава ведомства обещал обсудить это с министром просвещения Сергеем Кравцовым.

politexpert.net / Аврора Зорина

Пока непростая миссия внедрять «зеленые» привычки в повседневность ложится на плечи общественников. Встречаю одного из координаторов программы «Зеленые вузы России» Екатерину Олейникову. Поток ее энергии настолько мощный, что девушку отметили даже представители Управления делами президента. Пока только благодарственным письмом.

Но Екатерина настроена решительно и на личной встрече с начальником Управления президента РФ по общественным проектам Сергеем Новиковым (тут же, на форуме) хочет заручиться поддержкой. Чтобы дельные проекты, которые создают студенты, поддерживались властями на местах. С зеленым светом от администрации президента, это сделать гораздо проще.

«Часто наши ребята жалуются на отсутствие поддержки, что ты ничего не решаешь. Звучит примерно так: "Что ты тут внедряешь раздельный сбор отходов, ходишь со своей многоразовой авоськой? Это капля в море. У нас тут заводы под окнами, а ты со своим раздельным сбором отходов". Когда поддержки нет, руки опускаешь. Но для этого мы и созданы, чтобы поддерживать такие инициативы. Когда мы приезжаем на всероссийский слет, ребята с огромными глазами осознают: "я не один". Когда ты видишь таких воодушевленных студентов, которые сталкиваются с теми же проблемам, происходит кооперация», — говорит Екатерина.

Пресс-служба форума «Экосистема» /

Горящих глаз на форуме было в избытке. А 21 человек по итогам слета могут рассчитывать еще и на финансовую поддержку от Росмолодежи: столько проектов получили одобрение грантовой комиссии. Сумма некоторых превышает миллион рублей. Например, Аскер Шибзухов из Кабардино-Балкарии с проектом Всероссийского слета волонтеров-экологов «Экологическая перекличка».

«Мой проект — площадка для взаимодействия с национальными парками, заповедниками, для обмена опытом между регионами», — рассказал счастливый победитель.

Форум «Экосистема» планируют сделать ежегодным. Губернатор Кувшинников предложил снова принять гостей в Вологодской области — в резиденции Деда Мороза в Великом Устюге. Звучали идеи собрать экоактивистов на Дальнем Востоке. Ну а у меня появился многоразовый стакан для кофе.