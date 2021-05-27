Песков напомнил о важности вакцинации от коронавируса

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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что власти страны продолжат объяснять россиянам важность вакцинации от COVID-19.

Официальный представитель Кремля отметил, что правительство будет терпеливо объяснять, почему вакцинироваться необходимо, заботясь о здоровье граждан России. Песков подчеркнул, что это поможет скорее вернуться к полноценной жизни в условии продолжающейся во всем мире пандемии.

"Конечно же, правительство и все руководство будет терпеливо продолжать объяснять и разъяснять важность вакцинирования", — заверил корреспондентов пресс-секретарь лидера страны.

Сам Владимир Путин вчера напомнил, что российская вакцина уже имеет опыт миллионного применения и является безопасной и надежной.