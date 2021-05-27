Политика Общество Экономика Ближнее зарубежье Европа и США Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Власти Крыма намерены добиваться от Киева возмещения ущерба за водную блокаду

Политика
81

Власти Крыма намерены добиваться от Киева возмещения ущерба за водную блокаду
ФБА «Экономика сегодня»  / Евгения Авраменко

Крым планирует добиваться от Украины возмещения ущерба за водную блокаду, об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Cейчас ситуация с водой в Крыму стабилизировалась, вскоре Симферополь сможет перейти на круглосуточное водоснабжение. Это произошло благодаря тому, что на полную мощность вышел Бештерек-Зуйский водозабор, который запустили 18 марта. Сейчас порядка 70% домохозяйств в столице получают воду круглосуточно, сообщил он.

Крым надеется, что Украина возместит ущерб, нанесенный водной блокадой и перекрытием Северо-Крымского канала, напомнил глава региона.

"Отвечать должно не только государство Украина, но и непосредственные организаторы актов государственного терроризма, которыми, по сути, являются и водная, и энергетическая блокады", — заявил Аксенов.

На данный момент жители и гости полуострова обеспечены водой как минимум до конца текущего года даже при полном отсутствии притоков, заключил он. Полную версию эксклюзивного интервью читайте на сайте ФБА "Экономика Сегодня".

#украина #крым #аксенов
Песков напомнил о важности вакцинации от коронавируса
Песков напомнил о важности вакцинации от коронавируса
Общество
15:00 | 27 мая
Власти Крыма намерены добиваться от Киева возмещения ущерба за водную блокаду
Власти Крыма намерены добиваться от Киева возмещения ущерба за водную блокаду
Политика
14:15 | 27 мая
Песков выразил сожаление по поводу антироссийских слов Анджея Дуды
Песков выразил сожаление по поводу антироссийских слов Анджея Дуды
Политика
13:53 | 27 мая