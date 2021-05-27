Власти Крыма намерены добиваться от Киева возмещения ущерба за водную блокаду

ФБА «Экономика сегодня» / Евгения Авраменко

Крым планирует добиваться от Украины возмещения ущерба за водную блокаду, об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Cейчас ситуация с водой в Крыму стабилизировалась, вскоре Симферополь сможет перейти на круглосуточное водоснабжение. Это произошло благодаря тому, что на полную мощность вышел Бештерек-Зуйский водозабор, который запустили 18 марта. Сейчас порядка 70% домохозяйств в столице получают воду круглосуточно, сообщил он.

Крым надеется, что Украина возместит ущерб, нанесенный водной блокадой и перекрытием Северо-Крымского канала, напомнил глава региона.

"Отвечать должно не только государство Украина, но и непосредственные организаторы актов государственного терроризма, которыми, по сути, являются и водная, и энергетическая блокады", — заявил Аксенов.

На данный момент жители и гости полуострова обеспечены водой как минимум до конца текущего года даже при полном отсутствии притоков, заключил он. Полную версию эксклюзивного интервью читайте на сайте ФБА "Экономика Сегодня".