Бизнесмен Пригожин прокомментировал очередную победу в суде

ТАСС / Михаил Метцель

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал очередной выигранный иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.

После победы предпринимателя в суде журналисты РИА "Накануне.RU" обратились к нему и спросили, доволен ли он результатом. Ответ Евгения Пригожина опубликовала пресс-служба компании "Конкорд".

"Вы мне этот вопрос задавали полгода назад. И я вам пообещал, что приучу их к горшку. Я своих слов на ветер не бросаю, к горшку почти все привыкли. Если вы знаете того, кто все еще гадит по углам, сообщайте", — заявил бизнесмен.

Pr Scr vk.com / Пресс-служба компании Конкорд

Сейчас юристы Пригожина готовят материалы для возбуждения нового уголовного дела в отношении представителей издания "Собеседник". Поводом стало пришедшее на электронную почту "Конкорда" письмо от юриста вышеупомянутого СМИ Романа Шишкина, который предложил заключить мировое соглашение между сторонами, однако позднее отказался от авторства своего обращения, пишет Федеральное агентство новостей.