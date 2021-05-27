Песков объяснил, почему Путин сообщил Лукашенко о разговоре с Байденом

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Официальный представитель Кремля прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его коллега Владимир Путин якобы извинился перед ним.

По его словам, в международной практике действительно не совсем принято обсуждать лидеров третьих стран. Именно поэтому Путин решил сообщить Лукашенко о том, что в ходе беседы с президентом США Джо Байденом речь зашла о Белоруссии.

Однако не стоит воспринимать эти слова в качестве прямых извинений. Это была политкорректная фигура речи, резюмировал он.