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Глава Рособрнадзора сообщил об отмене обязательного ЕГЭ по математике в 2021 году

Общество
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Глава Рособрнадзора сообщил об отмене обязательного ЕГЭ по математике в 2021 году
pixabay.com  / 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по математике базового уровня в 2021 году проводить не будут. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его словам, российским школьникам не придется сдавать ЕГЭ по базовой математике. Для получения аттестата выпускникам будет достаточно результатов сдачи обязательного ЕГЭ по русскому языку, рассказал Музаев на пресс-конференции в Москве.

Исключение для одиннадцатиклассников касательно сдачи ЕГЭ по математике сделали только лишь на этот год.

В Госдуме тем временем предложили дать выпускникам выбор между ЕГЭ и обычными экзаменами. Соответствующий проект могут внести на рассмотрение осенью этого года, сообщает сайт 360tv.ru.

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Глава Рособрнадзора сообщил об отмене обязательного ЕГЭ по математике в 2021 году
Глава Рособрнадзора сообщил об отмене обязательного ЕГЭ по математике в 2021 году
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