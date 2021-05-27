Песков выразил сожаление по поводу антироссийских слов Анджея Дуды

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о сожалении после резких слов польского президента Анджея Дуды о России.

Ненависть к РФ застилает глаза у некоторых польских политиков. Среди них находится и Анджей Дуда, пояснил Песков. Кремль плохо относится к подобной риторике, отметил пресс-секретарь. Россия не приемлет такие заявления, добавил он.

Накануне польский президент выступил с антироссийскими словами в ходе поездки в Грузию. Дуда назвал РФ "ненормальным государством".