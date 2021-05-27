На Ставрополье пресекли два теракта в преддверии майских праздников

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Федеральной службе безопасности (ФСБ) России удалось пресечь две попытки терактов в Ставропольском крае в преддверии майских праздников.

Соответствующей информацией поделилась пресс-служба ведомства. Теракты готовили сторонники запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации "Исламское государство"*. При проведении операции удалось задержать местного жителя, передает ТАСС.

"В этот же период на территории края был задержан гражданин одной из стран Средней Азии, прибывший в Ставрополь для подготовки и совершения преступлений террористического характера", — добавили в ведомстве.

В ходе осуществления обыска сотрудниками были обнаружены и изъяты поражающие элементы и взрывчатые вещества. Следственными органами возбуждены и расследуются уголовные дела по факту подготовки теракта и содействия террористической деятельности.

* Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации