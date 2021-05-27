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Возможность появления нового небоскреба "Лахта-центр — 2" обсудят в медиацентре "Патриот"

Общество
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Возможность появления нового небоскреба «Лахта-центр — 2» обсудят в медиацентре «Патриот»

Организацию Дня города в Санкт-Петербурге и возможность появления нового небоскреба "Лахта-центр — 2" обсудят в пресс-центре Медиагруппы "Патриот".

День города в Санкт-Петербурге отмечают 27 июня. В этом году он пришелся на четверг. Правительство решило не организовывать грандиозные гуляния в будний день и перенести их на пятницу и субботу. Полную программу мероприятия представят на брифинге, передает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Также в Северной столице ранее показали концепцию еще одного небоскреба «Лахта-центр — 2». О строительстве расскажет член Топонимической комиссии Санкт-Петербурга, один из руководителей Союза краеведов города Алексей Ерофеев. Он также ответит на другие вопросы во время конференции. Мероприятие состоится в 13:30 в медиацентре "Патриот".

#конференция #день города #патриот #лахта-центр
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