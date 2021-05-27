Глава СК заявил, что трагедия в Казани произошла из-за алчности родителей

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Массовое убийство в казанской гимназии произошло из-за того, что родители учеников не хотели платить за охрану, заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Директор учебного заведения утверждает, что родители выступали против охраны, хотя соответствующий договор об обеспечении безопасности был заключен. Бастрыкин добавил, что половина поручений, которые были даны после трагедии в колледже Керчи, не соблюдались. Речь идет об охране школ, воспитательной работе и других вопросах.

Утром 11 мая через главный вход в гимназию №175 вошел 19-летний вооруженный Ильназ Галявиев. Он устроил взрыв и расстрелял семерых школьников и двух учителей, еще 24 человека получили травмы различной степени тяжести. Сейчас он находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение.