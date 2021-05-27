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"Открытая Россия" объявила о прекращении работы

Политика
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«Открытая Россия» объявила о прекращении работы
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Нежелательная на территории РФ организация "Открытая Россия" приняла решение о самоликвидации.

Совет организации проголосовал за прекращение деятельности на фоне обсуждения депутатами Госдумы поправок к статье 284.1 УК РФ. Сотрудники "Открытой России" опасаются, что их партнеров могут привлечь к уголовной ответственности. Кроме того, в Telegram-канале организации высказали предположение, что новая законодательная норма якобы написана исключительно "под них".

Ранее стало известно, что правоохранительные органы задержали главу отделения "Открытой России" в Санкт-Петербурге. Чиновника обвиняют в участии в несанкционированной акции в поддержку осужденного блогера Алексея Навального.

#госдума #закрытие #открытая россия
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