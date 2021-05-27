«Азовы» здесь тихие: как война в Донбассе свела Протасевича с украинскими националистами

Global Look Press / facebook.com / pr0tez

В минувшее воскресенье самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следующий рейсом Афины-Вильнюс, вынужденно сел в минском аэропорту из-за сообщения о взрывном устройстве. Бомбы, о которой диспетчерскую службу якобы предупредили бойцы палестинского исламистского движения ХАМАС, на борту так и не нашли, однако в прибалтийскую страну воздушное судно продолжило путь без нескольких пассажиров.

После вынужденной посадки белорусские силовики задержали 26-летнего Романа Протасевича — сооснователя Telegram-канала Nexta. Летом прошлого года этот ресурс активно освещал протестные акции на улицах белорусских городов, разгоревшихся после итогов президентских выборов.

На допросе силовики решили изучить содержимое телефона Протасевича, но вместо следов организации новых беспорядков в белорусской столице якобы отыскали фотографии 2015 года, на которых юный оппозиционер позирует с боевым оружием на фоне украинских степей, а на его предплечье красуется шеврон отряда «Азов» — националистического военного формирования ВС Украины, воевавшего в Донбассе.

Ой, а кто у нас тут. Журналист, похожий на Романа Протасевича? Или Протасевич, похожий на фрилансера? Я запутался. pic.twitter.com/425WkbNHBM — Александр Коц (@sashakots) May 26, 2021

Такие снимки противоречат словам самого Протасевича: в интервью блогеру Юрию Дудю в сентябре 2020 года он рассказывал о «журналистской работе» на линии соприкосновения в Донбассе. При этом сооснователь Nexta похвастался несколькими «ранениями», которые он получил в те дни.

О причастности задержанного пассажира рейса Ryanair к «кровавым событиям» на юго-востоке Украины заявил глава белорусского КГБ Иван Тертель:

«Данное лицо [Протасевич] в полной мере соответствует определению террориста, боевика-наемника, участника кровавых событий (в составе печально известного батальона "Азов"), связанных с бесчинствами и гибелью мирного населения на юго-востоке Украины. И это не только наши данные и данные следствия, но и факты, изложенные в СМИ с личными признаниями Протасевича, которые широко доступны».

Global Look Press / facebook.com / pr0tez

Ловушка Ленина

Отыскать следы пребывания Романа Протасевича на Украине нелегко. Посвященная оппозиционеру страница на сайте «Википедия», на которой подробно расписаны успехи юноши на журналистском поприще, обходит стороной период его жизни с 2012 по 2018 годы. В те годы он уже вовсю администрировал сообщество «Надоел нам этот Лукашенко» в соцсети «ВКонтакте» (группа собрала порядка 37 тысяч подписчиков).

К тому моменту Протасевич уже несколько раз участвовал в протестных акциях, выступая против президентства Александра Лукашенко и активно критикуя местных коммунистов. Когда в 2014 году на Украине начался Майдан, оппозиционер отправился в Киев, чтобы освещать события в качестве фотокорреспондента.

«Мне было интересно, как все это работает. И вообще интересно, когда такие события на расстоянии. Одна ночь поездом – и там все иначе», — объяснял ныне задержанный.

Журналист, впрочем, и сам не раз попадал в объективы фотокамер. В сети, к примеру, можно найти снимок 2014 года, на котором «патриот» Протасевич, обернутый государственным флагом Белоруссии образца 1995 года, позирует на фоне только что снесенного памятника Владимиру Ленину.

Протасевич в Киеве, вместе с толпой неонаци разбивает памятник Ленину. pic.twitter.com/CRYZ3huOuM — Константин Семин (@KSyomin) May 24, 2021

По словам самого горе-революционера, на Украине он пробыл всего неделю, потому что «"Беркут" разбил ему голову», а сотрудники местной скорой якобы порвали медзаключение, как только увидели его белорусский паспорт.

В показаниях журналиста есть противоречия: в Киев он прибыл якобы только в 2014 году, однако снимок с поверженным Лениным сделан намного раньше. Памятник вождю пролетариата напротив Бессарабского рынка, с которым сфотографировался Протасевич, рухнул 8 декабря 2013 года.

pixabay.com/PD /

Лицо с обложки

Откуда же начинается предполагаемый «азовский» след Романа Протасевича? С июля 2015 года, когда в свет вышел очередной номер полкового журнала «Чорне сонце» («Черное солнце» — укр.). На его обложке можно заметить похожего на сооснователя Nexta бойца «Азова», с улыбкой смотрящего вдаль. Справа от него девушка, под ним – лозунг: «Ми будуємо своє майбутнє» («Мы строим свое будущее»).

Протасевич не "хайпующий блогер", не "бедный паренёк", а персонаж служивший в нацистском боевом формировании "Азов" по идеологическим соображениям. pic.twitter.com/06Eh5wskQE — Пopтфель Мuнuстра (@MoskRussia) May 25, 2021

На «стройку будущего» Протасевич вполне мог попасть через Игоря Гузя — представителя украинского молодежного движения «Национальный альянс», который в свое время поддерживал белорусскую оппозицию и даже пострадал от рук минского ОМОНа. СМИ Украины сообщают, что журналист из Белоруссии был знаком с Гузем.

Ряд либеральных проектов (The Insider, Bellingcat) после публикации упомянутых кадров вскоре сообщил, что на обложке «Черного солнца» изображен не Протасевич, а некто Андрей Снитко. Якобы он был похож белорусского оппозиционера и служил в рядах «Азова», но в 2014 году погиб от разрыва гранаты под Иловайском. Впрочем, спустя несколько часов после публикации опровержения, The Insider и Bellingcat удалили материалы со своих сайтов.

bellingcat.com / Prt Scr

Украинская кровь

25 мая глава неонацистов из организации «Патриот Украины» Андрей Билецкий в своем Telegram-канале подтвердил, что Протасевич тесно соприкасался с бойцами «Азова» и заверил, что оружием юноши был не автомат, а «слово»:

«Да, Роман действительно вместе с "Азовом" и другими воинскими частями боролся против оккупации Украины. Он был с нами под Широкиным, где получил ранение».

Также в сентябре 2015 года в белорусской газете «Наша Нива» вышло интервью с неназванным 22-летним бойцом «Азова», лицо которого на фотографии закрыли белым квадратом. Если соотнести изображением с фото, якобы найденным в телефоне Протасевича, то можно сделать вывод, что он действительно воевал в Донбассе в составе националистического украинского полка.

Отвечая на вопрос корреспондента газеты о причинах вступления в «Азов», герой интервью позиционировал себя патриотом Украины и по крови, и по духу.

«Во мне течет и украинская кровь, поскольку мои дальние родственники были украинцами. <…> Россия как правопреемник "совка" проявляет агрессию и катится в "красную пропасть". <…> Война идет не только за Украину, но и за Беларусь. Если не остановить российскую орду сейчас, то следующей может стать наша с вами страна [Белоруссия]».

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В одном ряду с насильниками

«Подвиги» отряда специального назначения «Азов» хорошо известны. Бойцы участвовали в вооруженных столкновениях на востоке Украины с мая 2014 года, ведя бои с ополченцами ЛДНР у Мангуша, Мариуполя и Бердянска.

Бывший замкомандующего отряда Ярослав Гончар, покинувший службу из-за «несогласия с действиями командиров», позже рассказывал, что в рядах «Азова» открыто поддерживают идеи национал-социализма и антисемитизма. Представитель полка Андрей Дьяченко подтверждал, что около 20% личного состава считают себя нацистами.

Имеются свидетельства не только грабежей и избиений мирных жителей со стороны солдат «Азова», но и следы куда более жестоких деяний. В частности, в одном из отчетов управления верховного комиссара ООН описан случай группового изнасилования инвалида.

«В августе-сентябре 2014 года мужчина с психическими отклонениями подвергся жестокому обращению, изнасилованиям и другим формам сексуального насилия со стороны 8–10 членов батальонов "Азов" и "Донбасс". Впоследствии состояние здоровья пострадавшего ухудшилось, и он был госпитализирован в психиатрическую больницу», — сообщали наблюдатели ООН.

Если верить словам командира Андрея Билецкого, на эмблеме полка изображена аббревиатура «национальной идеи» (скрещенные буквы «n» и «i»). Историки, в свою очередь, могут отыскать на плечах бойцов «Азова» явные отсылки к нацистской Германии. Аналогичный символ под названием «Вольфсангель» использовался солдатами танковой дивизии СС «Райх» и другими подразделениями гитлеровских карателей.

Впрочем, герой интервью издания «Наша Нива» признавался, что в пылу сражений гуманизм уступает место первобытным инстинктам:

«Что касается ощущений в плане первой стрельбы из оружия в боевой ситуации — то у меня в голове была только одна мысль: "Либо ты, либо тебя". Впрочем, я ни о чем не жалею».

Подробнее о том, как белорусский оппозиционер оказался на борту рейса компании Ryanair, можете прочитать в нашем материале. После ареста Протасевича на информационных радарах вновь возникла координатор прошлогодних протестов в Минске Светлана Тихановская.