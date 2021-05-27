Как молодой советский летчик угнал «кукурузник» и «подарил» его Швеции

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Последние пять лет в шведском музее обороны острова Готланд центральное место занимает советский экспонат — сельскохозяйственный самолет Ан-2Р, именуемый в народе «кукурузником». Именно его в ночь на 27 мая 1987 года угнал из латвийского колхоза 24-летний советский летчик Роман Свистунов.

В долгах как в шелках

Жизнь Свистунова в СССР до побега в Швецию вряд ли можно назвать буднями обычного гражданина. За два года до судьбоносной ночи он уволился из «Аэрофлота», где недолгое время работал вторым пилотом самолета Ан-2. Тогда местные газеты связали его уход с огромными по тем временам долгами перед коллегами — Свистунов назанимал около 10 тысяч рублей, но рассчитываться не спешил.

«Переехал жить к брату в совхоз в Николаевской области [территория нынешней Украины], где тунеядствовал, занимался случайными заработками и впоследствии был уволен из совхоза за неблаговидные поступки», – писали о беглеце в газете «Известия».

Примерно за полгода до угона самолета летчику было вынесено судебное решение с требованием выплатить 6 тысяч рублей. Тогда в его голове и начал зреть план побега из страны. Позже поступок Свистунов объяснял желанием «выжить».

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От винта в Швецию

За неделю до побега Свистунов переехал в Салдусский район Латвийской ССР к старому товарищу по училищу, оставив в Николаевской области жену и двоих детей. Однокурсник в то время работал в 342-м авиаотряде колхоза «Друва». Гость представился новым авиамехаником, втерся в доверие к коллективу, похитил ключи и в ночь с 26 на 27 мая около 5 утра поднял в небо «кукурузник».

Свистунов шел на большой риск, поскольку в СССР во избежание побегов баки заполняли топливом не до конца. Горючее закончилось через два часа прямо над Балтийским морем. Посадить его удалось на мелководье у шведского островка Эстергарнсхольм. До берега советский беглец добрался вплавь, там его задержали и доставили на допрос в полицию.

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Жизнь после

В отделе Свистунов попросил предоставить ему политическое убежище. После на требования СССР передать беглеца вместе с самолетом Швеция не откликнулась. Но перебежчика все же наказали — его приговорили к двум годам лишения свободы условно, а спустя всего три месяца дали вид на жительство.

Вернуться в авиацию шведы Свистунову не позволили, так что дальнейшая его карьера развивалась в сфере общепита. После распада СССР в 1992 году, беглец перевез из Украины в Швецию семью.

Самолет подняли с морского дна лишь спустя несколько лет. Его отреставрировали и в 2016 отвели центральное место в экспозиции военного музея на острове Готланд. На открытие пожаловал лично Свистунов и в интервью журналистам заявил, что никогда не жалел о содеянном.