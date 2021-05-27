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Кадры с места ДТП с автобусом на Ленинском проспекте появились в Сети

Происшествия
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Кадры с места ДТП с автобусом на Ленинском проспекте появились в Сети
Федеральное агентство новостей  / 

Очевидцы разместили в Сети видео аварии с участием автобуса, в результате которой травмы получили пять человек. Инцидент произошел в четверг на Ленинском проспекте.

Водитель пассажирского автобуса врезался в столб. Об этом сообщает источник РЕН ТВ. Авария произошла на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина примерно в 10:00 по мск.

Сейчас водителю общественного транспорта оказывают помощь специалисты. Причины произошедшей аварии в настоящий момент устанавливаются.

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