Географ расскажет о проблемах Каспийского моря в пресс-центре Медиагруппы «Патриот»

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Профессор Российского фонда фундаментальных исследований, доктор географических наук Валерий Малинин расскажет журналистам на брифинге о возможной катастрофе с Каспийским морем.

С Каспием рискует повториться катастрофа, которая случилась с Аральским морем. Ученые отмечают, что оно полностью исчезло, превратившись в часть пустыни.

Валерий Малинин расскажет, что произойдет, когда Каспийское море уйдет в песок. Также он рассмотрит историю залива Кара-Богаз-Гол, который отрезан от моря дамбой.

Ученый затронет проблему возможного дефицита красной и черной икры. А также ответит на вопрос о судьбе столицы Азербайджана Баку, когда она перестанет быть портом, передает ФАН. Эти и другие вопросы рассмотрят на брифинге, который пройдет в четверг, 27 мая, в 12:00 в пресс-центре Медиагруппы "Патриот".