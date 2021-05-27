Пять человек попали в больницу после ДТП с автобусом в Петербурге

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Пять пострадавших оказались в больнице после ДТП с автобусом на улице Котина в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили источники в экстренных службах.

Спасатели доложили о пяти госпитализированных после аварии. Пассажирский автобус перевернулся после столкновения со столбом. Водитель и кондуктор получили ранения. Полиция и МЧС работают на месте ДТП.

Пресс-служба СПб ГУП "Пассажиравтотранс" не смогла дать оперативный комментарий в связи с инцидентом. Официальный представитель предприятия Татьяна Клепикова заявила, что уточняет информацию по аварии.