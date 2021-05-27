Русский «Форрест Гамп» отправился в пеший поход из Архангельска в Мурманск

Prt Scr youtube.com / Пешком по России

Москвич Андрей Шарашкин 20 мая отправился в пешее путешествие из Архангельска в Мурманск через Петербург. Протяженность его маршрута составит 1727 км. Мужчина признался, что поход по России был его давней мечтой, он интересуется историей страны, ее народов, городов и сел.

«Уже после переезда в Москву, пожив в ней и поработав, я понял, что надо воплощать идею в жизнь, пока есть силы и здоровье. И после посещения Анапы в 2017 году, я твердо решил, что пойду по России в 2018 году, в июне месяце <…> Сколько будет продолжаться путешествие, не знаю, примерно 3-4 года. Где я хочу побывать? Везде. Хотя, это, конечно, невозможно, но я хочу пройти по всем регионам: от Москвы до Владивостока, от Комсомольска-на-Амуре до Санкт-Петербурга, от Санкт -Петербурга до Тюмени», — написал Шарашкин в группе ВК «Пешком по России».

В настоящее время блогер находится в Карелии. Это не первый пеший поход Андрея Шарашкина. Он уже прошел больше 25 тысяч километров, путешествуя по разным регионам страны. В его планах пройти всего 43 тысячи километров.

Pr Scr vk.com / Кадр из фильма Forrest Gump

Массовой культуре самый знаменитый путешественник известен как Форрест Гамп — в одноименном фильме герой Тома Хэнкса несколько раз пешком пересекает территорию США от побережья к побережью, после чего становится знаменитостью.