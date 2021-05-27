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Жертвами тропического циклона в Индии стали шесть человек

Происшествия
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Жертвами тропического циклона в Индии стали шесть человек
Невские Новости  / 

Шесть человек погибли во время тропического циклона "Яас", который обрушился на восточные индийские штаты Одиша и Западная Бенгалия.

Трое человек погибли в штате Одиша, и еще трое — в Западной Бенгалии. В Одише около 130 деревень затоплены в результате тропических ливней. Тысячи домов и зданий разрушены. В Западной Бенгалии повреждены порядка 300 тыс. жилых домов и зданий.

Мощные потоки воды разрушили уже 134 дамбы. Ураганный ветер повалил многочисленные столбы линий электропередач. В настоящее время власти выясняют общий объем нанесенного ущерба и точное количество пострадавших. К спасению жителей привлечены военнослужащие сухопутных войск и ВМС.

#индия #ураган #циклон #яас
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