Жертвами тропического циклона в Индии стали шесть человек

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Шесть человек погибли во время тропического циклона "Яас", который обрушился на восточные индийские штаты Одиша и Западная Бенгалия.

Трое человек погибли в штате Одиша, и еще трое — в Западной Бенгалии. В Одише около 130 деревень затоплены в результате тропических ливней. Тысячи домов и зданий разрушены. В Западной Бенгалии повреждены порядка 300 тыс. жилых домов и зданий.

Мощные потоки воды разрушили уже 134 дамбы. Ураганный ветер повалил многочисленные столбы линий электропередач. В настоящее время власти выясняют общий объем нанесенного ущерба и точное количество пострадавших. К спасению жителей привлечены военнослужащие сухопутных войск и ВМС.