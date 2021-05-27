Политика Общество Экономика Ближнее зарубежье Европа и США Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Украина практически остановила работы по возведению "стены Яценюка" на границе с РФ

Политика
  /   Обновлено: 27 мая 2021 11:29 61

Украина практически остановила работы по возведению «стены Яценюка» на границе с РФ
politeka.net  / 

Первый заместитель директора ФСБ Владимир Кулишов рассказал, что украинские власти прекратили рыть ров на границе с Россией.

Кулишов напомнил, что власти Украины планировали возвести на границе с РФ инженерные заграждения и обустроить опорные пункты. По его словам, работы над "стеной" с Россией не велись с 2020 года.

Экс-премьер Украины Арсений Яценюк в мае 2015 года объявил о начале возведения "реальной госграницы" с РФ. Правительство страны потратило значительные суммы на проект. В итоге "стену Яценюка" так и не достроили. Сооружение на деле представляло собой ров и забор из сетки и колючей проволоки.

#украина #стена #кулишов
Географ расскажет о проблемах Каспийского моря в пресс-центре Медиагруппы "Патриот"
Географ расскажет о проблемах Каспийского моря в пресс-центре Медиагруппы "Патриот"
Общество
11:55 | 27 мая
Пять человек попали в больницу после ДТП с автобусом в Петербурге
Пять человек попали в больницу после ДТП с автобусом в Петербурге
Происшествия
11:49 | 27 мая
Рейс AirFrance из Парижа в Москву 27 мая отменился из-за Белоруссии
Рейс AirFrance из Парижа в Москву 27 мая отменился из-за Белоруссии
Общество
11:32 | 27 мая