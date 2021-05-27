Украина практически остановила работы по возведению «стены Яценюка» на границе с РФ

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Первый заместитель директора ФСБ Владимир Кулишов рассказал, что украинские власти прекратили рыть ров на границе с Россией.

Кулишов напомнил, что власти Украины планировали возвести на границе с РФ инженерные заграждения и обустроить опорные пункты. По его словам, работы над "стеной" с Россией не велись с 2020 года.

Экс-премьер Украины Арсений Яценюк в мае 2015 года объявил о начале возведения "реальной госграницы" с РФ. Правительство страны потратило значительные суммы на проект. В итоге "стену Яценюка" так и не достроили. Сооружение на деле представляло собой ров и забор из сетки и колючей проволоки.