Антипов объяснил махинации голландских следователей по делу MH17

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Технический эксперт Юрий Антипов оценил осмотр судьями и адвокатами обломков "боинга" MH17 на голландской военной базе.

Судьи посчитали необходимым предоставить участникам процесса возможность лично осмотреть обломки самолета. По их мнению, это может помочь для отстаивания позиции в суде. Однако Антипов не разделяет подобного оптимизма.

"Без экспертов ходить около железа, в котором они не разбираются, довольно нелепо. Ну, походили они, поцокали языками, посмотрели с "умным" видом на обломки, но что это дало", — задается вопросом он.

Все это было сделано для создания видимости процесса. В действительности это мероприятие прошло в холостую, резюмировал Антипов.

Ранее стало известно, что обвиняемым по делу о крушении Boeing рейса MH17 не вынесут приговор до конца 2021 года. Следственные мероприятия продлятся минимум до следующего года, сообщил сайт 360tv.ru.