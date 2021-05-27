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В Томкой области выявили незаконную вырубку леса на 6,1 млн рублей

Россия
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В Томкой области выявили незаконную вырубку леса на 6,1 млн рублей
portal.petrozavodsk-mo.ru  / Администрация Петрозаводского городского округа

Инспекторы государственного лесного надзора обнаружили 13 случаев незаконной вырубки леса в Томской области. Четыре рубки — на территории Тимирязевского лесничества, три — в Томском, по две — в Кривошеинском и Колпашевском и по одной обнаружено в Шегарском и Зырянском лесничествах. Об этом сообщил интернет портал «Томск».

Нанесенный ущерб оценили в 6,1 млн рублей. Общая площадь незаконной вырубки составила 661 кубометр. Материалы расследования переданы в полицию для возбуждения уголовного дела.

Отметим, что в 2021 году инспекторы раскрыли 69 подобных преступлений.

#россия #общество #томская область #вырубка леса
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