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Рейс AirFrance из Парижа в Москву 27 мая отменился из-за Белоруссии

Общество
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Рейс AirFrance из Парижа в Москву 27 мая отменился из-за Белоруссии
wikipedia.org  / Joe Ravi

Табло аэропорта Шереметьево отображает информацию об отмене рейса авиакомпании АirFrance из Парижа в Москву.

Причиной отмены очередного рейса французской авиакомпании стала ситуация с Белоруссией. Ранее, 26 мая, рейс Air France не состоялся из-за невозможности пролета над воздушным пространством Белоруссии. Необходимо было получить специальное разрешение властей РФ на скорректированный маршрут.

Евросоюз 24 мая обратился к европейским авиаперевозчикам с просьбой избегать полетов над Белоруссией. Причиной стала ситуация с посадкой самолета компании Ryanair в столице Белоруссии.

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