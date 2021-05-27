Рейс AirFrance из Парижа в Москву 27 мая отменился из-за Белоруссии

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Табло аэропорта Шереметьево отображает информацию об отмене рейса авиакомпании АirFrance из Парижа в Москву.

Причиной отмены очередного рейса французской авиакомпании стала ситуация с Белоруссией. Ранее, 26 мая, рейс Air France не состоялся из-за невозможности пролета над воздушным пространством Белоруссии. Необходимо было получить специальное разрешение властей РФ на скорректированный маршрут.

Евросоюз 24 мая обратился к европейским авиаперевозчикам с просьбой избегать полетов над Белоруссией. Причиной стала ситуация с посадкой самолета компании Ryanair в столице Белоруссии.