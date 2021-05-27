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Климатические особенности РФ исключают опасность "желтого грибка" для россиян

Общество
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Климатические особенности РФ исключают опасность «желтого грибка» для россиян
Prt Scr youtube.com  / The Hindu

"Желтый грибок", случаи заражения которым зафиксированы в Индии, не опасен для россиян из-за особенностей санитарных и климатических условий.

В Индии высокая влажность и температура, рассказал ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов в беседе с РБК. В России климат совершенно другой, поэтому этот вид плесени вряд ли появится.

Переболевшие коронавирусом склонны к заражению грибками из-за ослабленного иммунитета, подчеркнул эксперт. Вирус негативно воздействует на многие системы и органы организма человека, у некоторых пациентов развиваются лишай и кандидоз.

В Индии ранее выявили третий вид грибковой плесени. Его обнаружили у пациента, переболевшего коронавирусом, передает сайт 360tv.ru.

#инфекция #плесень #коронавирус
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