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Замдиректора ФСБ указал на увеличение активности НАТО у границ России

Армия
  /   Обновлено: 27 мая 2021 11:23 85

Замдиректора ФСБ указал на увеличение активности НАТО у границ России
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Увеличение военной активности НАТО фиксируется практические на всех участках российской границы. Об этом сообщает первый заместитель директора ФСБ России Владимир Кулишов.

Руководитель пограничной службы подчеркнул, что наибольшее количество разведывательных полетов совершается вблизи Крыма и акватории Черного моря.

"Практически по всему периметру наших границ мы наблюдаем увеличение военной активности НАТО, которая сопровождается наращиванием интенсивности мероприятий оперативной подготовки войск Альянса, а также осуществлением разведывательной деятельности", — цитирует Кулишова РИА Новости.

Сообщается, что разведка происходит с использованием самолетов и беспилотных летательных аппаратов, которые оснащены новейшими техническими средствами контроля наземной и надводной обстановки.

#россия #нато #крым
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