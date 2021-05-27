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Профессор Клепацкий отметил низкий культурный уровень Анджея Дуды

Политика
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Профессор Клепацкий отметил низкий культурный уровень Анджея Дуды
Global Look Press  / Annika Haas/Three Seas

Антироссийские слова президента Польши Анджея Дуды свидетельствует о деградации политической элиты государства, уверен профессор Дипломатической Академии МИД РФ Лев Клепацкий.

Первые лица Польши обладают низким культурным уровнем, подчеркнул профессор в беседе с корреспондентом РИА Новости.

"Естественно, это совершенно сознательно сказанная вещь. Она укладывается в ту очередную волну истерики, которую мы сейчас наблюдаем. Это стало характерной чертой последних лет, но это нельзя не назвать иным словом, как деградация политических элит этих стран", — подчеркнул Клепацкий.

Ранее Анджей Дуда выступил с антироссийским заявлением, передает сайт 360tv.ru. Президент назвал РФ "ненормальной страной" и призвал обсудить государство на сессиях Генассамблеи ООН и в рамках ОБСЕ.

#польша #дуда #клепацкий
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