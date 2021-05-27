Профессор Клепацкий отметил низкий культурный уровень Анджея Дуды

Антироссийские слова президента Польши Анджея Дуды свидетельствует о деградации политической элиты государства, уверен профессор Дипломатической Академии МИД РФ Лев Клепацкий.

Первые лица Польши обладают низким культурным уровнем, подчеркнул профессор в беседе с корреспондентом РИА Новости.

"Естественно, это совершенно сознательно сказанная вещь. Она укладывается в ту очередную волну истерики, которую мы сейчас наблюдаем. Это стало характерной чертой последних лет, но это нельзя не назвать иным словом, как деградация политических элит этих стран", — подчеркнул Клепацкий.