Россия за день. Главное: День города в Петербурге, автобусы в Иркутске и отставки в Приморье

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Иркутская область. Депутаты и мэрия Иркутска поддержали обращение муниципального перевозчика «Иркутскавтотранса» к губернатору региона Игорю Кобзеву с просьбой экстренно выделить 360 миллионов из областного бюджета на закупку новых автобусов. Предприятие рискует закрыться в следующем году, поскольку у 85% автопарка истекает срок амортизации.

Ростовская область. Глава Ростовской области Василий Голубев обратился к Илону Маску с призывом начать инвестировать в Россию именно с его региона. Он добавил, что Ростовская область является «самой экологичной» в стране. Однако позже, видимо, передумал и удалил свой пост в Twitter.

Архангельская область. Губернатор Поморья Александр Цыбульский обратился с ежегодным посланием областному Собранию депутатов. Он анонсировал масштабную транспортную реформу, которая вступит в силу с начала 2022 года, а также поручил до 1 сентября разработать единый товарный знак для продукции всех региональных производителей.

dvinaland.ru / Пресс-служба Правительства Архангельской области

Республика Бурятия. Власти Улан-Удэ из-за коронавируса решили перенести празднование Дня города на неопределенный срок. Ранее народные гулянья по случаю 355-летия столицы республики были намечены на вторую половину июня.

В Бурятии первый национальный телеканал «Буряад ТВ» получил лицензию. Известно, что канал будет работать круглосуточно и будет вещать не только на территории республики, но также в Забайкалье и Иркутской области. Дата первой трансляции пока не сообщается.

Ставропольский край. В ФСБ рассказали, что в канун майских праздников предотвратили сразу два теракта, планировавшихся на территории региона сторонниками «Исламского государства»* (террористическая организация, запрещена на территории РФ). Один из боевиков был жителем Ставрополя, второй — выходцем из Средней Азии.

Приморский край. Депутаты гордумы Владивостока единогласно поддержали отставку мэра Олега Гуменюка. Заявление на увольнение по собственному желанию градоначальник написал еще 19 мая. Уже на следующий день его полномочия возложили на нового вице-мэра и экс-заместителя губернатора Приморья Константина Шестакова.

vlc.ru / администрация Владивостока

Красноярский край. Главный прокурор Красноярского края Роман Тютюник объявил предостережение министру спорта Павлу Ростовцеву из-за несвоевременного и слишком медленного освоения бюджетных средств. За пять месяцев из 300 млн рублей, предназначенных для строительства объектов спорта, израсходовано лишь 70.

Тюменская область. В тюменской областной думе утвердили депутата на роль нового сенатора в Совет Федерации. Представлять регион в федеральном парламенте будет Дмитрий Горицкий. Он заменит скончавшегося в марте этого года Михаила Пономарева.

Магаданская область. Глава Магаданской области Сергей Носов поручил установить причины обрушения моста через реку Большая Купка. По его словам, если дорогу разбили большегрузы, то восстанавливать переправу должен виновник, а не регион.

Оренбургская область. В доме мэра Оренбурга Владимира Ильиных в поселке Экодолье сегодня прошли обыски. По данным местных СМИ, на месте работали сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией. Информации о задержании главы города не поступало.

instagram.com / @v.ilinykh.official

Амурская область. Глава Приамурья Василий Орлов распорядился выдавать сертификаты на приобретение жилья детям-сиротам не с 25 лет, как было в 2020 году, а с 23. Такая мера поддержки была введена в прошлом году и показала свою эффективность — сертификаты получили более 50 семей.

Санкт-Петербург. Сегодня в Санкт-Петербурге отмечают 318-ый день рождения города. В честь этой даты в Северной столице в течение трех дней будут проходить фестивали, концерты, парады, а также грандиозный Open-Air. При этом праздничный салют вновь отменен из-за коронавируса.

Брянская область. Брянский мэр Марина Дбар наградила 26 депутатов и председателя КСП Брянска грамотами за то, что те поучаствовали в высадке деревьев в центре города. По словам главы города, их команда на «отлично» справилась с «крупным» и «амбициозным» проектом.

Волгоградская область. Глава Волгограда Виталий Лихачев вместе с рядом других единороссов в праймериз оказался за решеткой. В переносном смысле. По информации местных СМИ, бюджетные организации в качестве протеста вывесили плакаты с изображением кандидатов за железными прутьями окон.

* Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации