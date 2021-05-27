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Белорусская авиакомпания "Белавиа" отменяет рейсы по 11 маршрутам в Европе

Общество
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Белорусская авиакомпания «Белавиа» отменяет рейсы по 11 маршрутам в Европе
pixabay.com  / StockSnap

Белорусская авиационная компания "Белавиа" вынужденно сняла все рейсы в Калининград и по 11 направлениям в европейские государства.

Самолеты Белоруссии не будут летать с 27 мая по 30 октября. Среди стран, в которые компания отменила полеты, значатся Польша, Италия, Нидерланды, Германия, Бельгия, Австрия, Испания.

Пассажиры, которые уже приобрели билеты на эти рейсы, могут изменить дату вылета или вернуть деньги в течение года со дня покупки билетов. Чтобы оформить возврат, нужно обратиться по месту приобретения билетов.

#самолет #рейс #белавиа
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