Инициативу введения в России базового дохода обсудят в медиацентре «Патриот»

Медиагруппа «‎Патриот» /

Идеи введения в России базового дохода, перехода на четырехдневную рабочую неделю, предложения о списании долгов и снижении налогов звучат накануне выборов в Госдуму.

Приглашенные Медиагруппой "Патриот" эксперты обсудят, насколько эти предложения реальны. Прямой эфир начнется 27 мая в 15:00 по московскому времени. Трансляция будет доступна по ссылке. Архив материалов пресс-центра "Патриот" представлен здесь.

Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов ранее заявил о намерении внести в Госдуму законопроект о базовом доходе. Минтруд, в свою очередь, сообщил о планах рассмотреть предложения о переходе на четырехдневную рабочую неделю. Кроме того, политики предлагают снизить налоги, а для отдельных категорий россиян и вовсе отменить. Среди инициатив также звучат введение бесплатного проезда и выплата "углеводородной ренты" гражданам.