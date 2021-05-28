«Боевой листок хипстера»: кто разбогател на протестных Telegram-каналах в Белоруссии

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

О «деструктивных Telegram-каналах», координирующих протесты в Белоруссии, неоднократно говорили республиканские власти — Александр Лукашенко в сердцах называл их «гадкими» и «бандитскими», а замглавы белорусской АП Андрей Кунцевич рапортовал, что оппозицией создано более тысячи таких ресурсов.

«На историю, на прошлое, как и на настоящее, нужно смотреть широко раскрытыми глазами, а не через Telegram-каналы», — заявлял Кунцевич на круглом столе «Патриотическое воспитание как фактор противодействия нацизму и экстремизму».

Колоссальный рост аудитории протестных каналов в Telegram показал, что с Кунцевичем согласны далеко не все белорусы. Владельцы неподконтрольных цензуре блогов быстро смекнули новый тренд на бело-красно-белый и открыли «золотую жилу»: чем больше подписчиков у оппозиционных ресурсов, тем успешнее их монетизируют, выставляя впечатляющие ценники за рекламу.

«Политика Сегодня» выяснила, как белорусский медиабизнес сумел превратить политический протест в товар и кто зарабатывает на призывах к насильственной смене власти в республике.

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

Война с Telegram-протестом

Первым феноменом популярности «протестного контента» стал вещающий из Польши скандальный проект NEXTA, набравший около года назад более 2 миллионов подписчиков в Telegram и основанный журналистами Степаном Путило и Романом Протасевичем. Последнего «поймали» в небе над Минском 23 мая, во время экстренной посадки самолета, летевшего из Афин в Вильнюс. NEXTA призывали белорусов к забастовкам и столкновениям с силовиками прямиком из варшавского офиса.

«Количество уникальных просмотров за месяц на наших двух каналах сравнимо с ведущими белорусскими медиа», — говорил Протасевич в комментарии Deutsche Welle прошлой весной.

Global Look Press / facebook.com / pr0tez

26-летний оппозиционер спешил на встречу в Литве со Светланой Тихановской в сопровождении своей возлюбленной Софии Сапеги. Ее тоже сняли с рейса: во время следственных действий девушка призналась, что является редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси».

На снисхождение белорусского закона к гражданке РФ, имеющей литовский и белорусский ВНЖ, рассчитывать почти не приходится — в ее канале публиковались личные данные сотрудников МВД и не только: точные адреса и номера телефонов судей, прокуроров, следователей, сотрудников государственных СМИ… И вообще всех, кого борцы с режимом считают «преступниками» за его поддержку. У канала более 68 тысяч читателей, с заработком проблем нет.

«Если вы разделяете наши идеи и хотите поддержать проект, можете перечислить любую сумму на один из криптокошельков», — предлагают авторы «Черной книги Беларуси».

Prt Scr youtube.com / The Telegraph

Задержание Протасевича и Сапеги наглядно показывает, что информационную войну против себя белорусские власти воспринимают как серьезную угрозу. За «интернет-протест» в неконтролируемом госструктурами Telegram УК РБ карает сурово: на Романе уже три «уголовки» за организацию массовых беспорядков и возбуждение вражды к правоохранителям, а Софии вскоре предъявят обвинения.

Пока оба интернет-революционера находятся в СИЗО. Там же находится известный белорусский предприниматель Александр Василевич, который умудрился заработать на протестной повестке, почти год сидя в застенках. Его рекламное агентство Vondel/Hepta превратило митинги в прибыльный бизнес, пока аудитория протестных Telegram-каналов стремительно увеличивалась.

«Боевой листок протестного хипстера»

В подчинении компании Василевича — медиа KYKY и его рекламное агентство Infopoint Agency, базирующееся в Польше. Специализируется оно в прямом смысле на протестных медиа, предлагая желающим разместить рекламу «в популярных телеграм-каналах, которые пишут о событиях в Беларуси». «События» здесь подразумеваются вполне конкретные: летние протесты после победы Лукашенко на президентских выборах и нынешние отголоски прошедших беспорядков.

Разместить рекламу можно в новостных Telegram-каналах «Кулуары KYKY», «The Village Беларусь», «Чай з малинавым варэннем», «Мая краiна Беларусь», «Усы Лукашенко», «Экономика Беларуси», «Протесты в мире», «Беларусь за МКАДом», «Элехтарат» и «Беларусь головного мозга». Все эти ресурсы оппозиционные, разница лишь в форматах.

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То, что протест стал модным и превратился в маркетинговый инструмент, демонстрирует даже описание канала «The Village Беларусь», сформулированное медиа-менеджерами Infopoint Agency для рекламодателей.

«Боевой листок протестного хипстера: новости, большие материалы и интеллигентные шуточки», — характеризуют ресурс рекламщики.

Примечательно, что канал «Беларусь головного мозга» (более 292 тысяч подписчиков) был последним проектом задержанного Протасевича. Как оказалось, Роман установил ценник в 370 евро (более 33 тысяч рублей) за один рекламный пост, который «провисит» в канале 24 часа, а потом будет удален. Это одна из двух самых дорогих площадок для рекламодателей из всех предложенных Infopoint Agency.

«Один из крупнейших телеграм-каналов Беларуси про новости и политику», — описывают рекламщики «независимое СМИ» Протасевича.

Наиболее дорогое рекламное размещение — в популярном юмористическом ресурсе «Чай з малинавым варэннем». Опубликовать свою рекламу между очередным мемом про Лукашенко и новостью о реальных сроках за организацию массовых беспорядков в Минске стоит 450 евро — более 40 тысяч рублей. При этом реклама останется там навсегда и не будет удалена. И на том спасибо.

Prt Scr Infopoint Agency /

Дешевле всего продается реклама в Telegram-канале «Элехтарат», но покупателей не наблюдается. Ресурс с более чем 20 тысячами подписчиков занимается жестким высмеиванием сторонников правящей белорусской власти, называя их «лукашистами» и «ябатьками-колорадами». 9 мая канал вел информационную кампанию против Дня Победы, называя праздник «победобесием». Россия же брезгливо именуется «Кацапстаном». Разместить пост в таком канале стоит всего 45 евро — 4 000 рублей. Но нести репутационные потери, сотрудничая фактически с экстремистским ресурсом, рекламодатели не готовы — рекламы там не найти.

Администратора канала «Мая краiна Беларусь» (почти 149 тысяч подписчиков) Ирину Счастную задержали еще в ноябре: МВД Белоруссии утверждало, что 33-летняя безработная минчанка возглавляла и другие оппозиционные Telegram-ресурсы, получая за это 600 долларов в месяц. 25 мая женщину приговорили к 4 годам колонии, но «прайс» в ее канале не упал — 200 евро и рекламный пост на сутки с охватом в 44,8 тысячи человек готов.

Fixed!

"Администратор одного из крупнейших белорусских протестных каналов "Мая краiна Беларусь" Ирина Счастная задержана полицаями" pic.twitter.com/okAfoUUaJ5 — Рэйган Рональд (@Reagan_Right) November 20, 2020

Удивительно, но «обезглавливание» протестных белорусских Telegram-каналов никак не сказалось на их эффективности и даже ценах на рекламу. Они продолжают активно работать и педалировать оппозиционную повестку, пока редакторы сидят за решеткой. Это доказывает, что в крепкие руки правосудия попали только наемные работники, которых с легкостью заменили настоящие владельцы ресурсов, успевшие скрыться за границей. Философия компании, зарабатывающей на протестах, такую логику объясняет — аресты арестами, а заработок по расписанию.

«Реклама создается тогда, когда она нужна, а не так, как гласит трудовой кодекс с перерывами на обед», — говорил совладелец Vondel/Hepta Александр Василевич перед началом протестов в интервью «The Village Беларусь».

От Бабарико до Варшавы

По признанию редакции KYKY, ее сотрудники почти полным составом вынужденно выехали из Белоруссии — «кто куда». Известно, что Infopoint Agency работает из Польши: в соседней стране белорусские рекламщики оформились как «агентство с ограниченной ответственностью».

Prt Scr Infopoint Agency /

Власти РБ блокировали сайт и домены компании, а соучредитель «рекламы на протестах» Василевич остается в следственном изоляторе. Он был одним из присутствующих на знаменитой октябрьской встрече Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО — на видео видно, как мужчина в красном свитере жмет руку президенту. Это и есть Василевич.

Продажу рекламы в протестных Telegram-каналах компании Василевича совмещали с идейной работой, если верить директору KYKY и «The Village Беларусь» Александре Романовой. При этом Василевич «никаких политических амбиций» не имел, однако общался с белорусским банкиром и экс-кандидатом в президенты республики Виктором Бабарико, который сейчас находится в СИЗО КГБ.

«Ему нравился Бабарико, нам всем он нравился. Бабарико хотел стать новым нормальным президентом с демократичным, человечным взглядом на государство. Мы пошли за правду и за веру в то, что светлое будущее возможно», — говорила Романова в интервью изданию «Медуза»*, признанному в РФ иностранным агентом.

facebook.com / Виктор Бабарико

Отношения Василевича и Бабарико настолько близкие, что просто общением их назвать сложно. Скорее — сотрудничество, медийная поддержка кандидата, вылившаяся в блокировку СМИ, или даже крепкая дружба.

В первый раз Василевича задержали, когда тот принес в КГБ ходатайство об изменении меры пресечения Бабарико. Во второй раз бизнесмена не просто задержали, но и провели обыски в офисах его медиакомпаний. Сейчас Василевича подозревают в уклонении от уплаты налогов — ему грозит до семи лет лишения свободы.

Сайт «The Village Беларусь» с августа заблокирован в республике, как и банковские счета причастных к этому СМИ KYKY и Vondel/Hepta. Рекламные доходы изданий после выборов упали в 10 раз, жаловалась Романова. В конце прошлого года компания зарегистрировала офис в Евросоюзе.

Российский бизнес?

Если протестные Telegram-каналы никак юридически не зарегистрированы, то с брендом The Village все куда интереснее — он принадлежит российскому медиахолдингу Redefine. С первого взгляда, к белорусскому изданию компания имеет весьма посредственное отношение: зарубежные The Village работают по франшизе, проданной россиянами в Казахстан, Белоруссию и Украину. Но основатели медиахолдинга в 2017 году утверждали, что прибыль от бренда в соседних республиках они все-таки получают.

«Зарабатывать должны зарубежные издания: украинская, белорусская и казахская версии The Village (они платят 10% от оборота и ежемесячный платеж; в первый год он составляет $1 000, затем с каждым годом увеличивается еще на $1 000) в 2018 году должны принести LAM 8 млн рублей», — отмечалось в статье Inc. Russia от 2017 года.

К моменту публикации российский офис издания не ответил на вопросы корреспондента «Политики Сегодня» о том, действительно ли там получают процент от рекламной прибыли белорусского «The Village» и как в московской редакции относятся к новому, политическому позиционированию медиа «о лайфстайле» в РБ — «боевой листок протестного хипстера».

* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента