Силовики обыскивают дом оренбургского мэра Владимира Ильиных

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко
Правоохранители нагрянули с обысками в дом главы Оренбурга Владимира Ильиных. Незадолго до этого оперативные мероприятия прошли в городской администрации.
По данным источника Федерального агентства новостей в правоохранительных органах, следственные действия проводят сотрудники Управления службы экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК). Это связано с обысками в мэрии и работой некоторых муниципальных предприятий в сфере благоустройства и коммунального хозяйства. Никаких обвинений пока выдвинуто не было.
Несколько дней назад губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что Владимир Ильиных заболел и не смог присутствовать на заседании партии "Единая Россия".