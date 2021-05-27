Политика Общество Экономика Ближнее зарубежье Европа и США Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Силовики обыскивают дом оренбургского мэра Владимира Ильиных

Происшествия
  /   Обновлено: 27 мая 2021 09:55 73

Силовики обыскивают дом оренбургского мэра Владимира Ильиных
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Правоохранители нагрянули с обысками в дом главы Оренбурга Владимира Ильиных. Незадолго до этого оперативные мероприятия прошли в городской администрации.

По данным источника Федерального агентства новостей в правоохранительных органах, следственные действия проводят сотрудники Управления службы экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК). Это связано с обысками в мэрии и работой некоторых муниципальных предприятий в сфере благоустройства и коммунального хозяйства. Никаких обвинений пока выдвинуто не было.

Несколько дней назад губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что Владимир Ильиных заболел и не смог присутствовать на заседании партии "Единая Россия".

#мэр #обыски #оренбург
Пашинян жестко ответил на инцидент с пленением армянских военных Азербайджаном
Пашинян жестко ответил на инцидент с пленением армянских военных Азербайджаном
Политика
10:23 | 27 мая
Инициативу введения в России базового дохода обсудят в медиацентре "Патриот"
Инициативу введения в России базового дохода обсудят в медиацентре "Патриот"
Экономика
10:15 | 27 мая
Кравчук заявил о необходимости смены площадки переговоров по Донбассу
Кравчук заявил о необходимости смены площадки переговоров по Донбассу
Политика
10:09 | 27 мая