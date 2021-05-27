Силовики обыскивают дом оренбургского мэра Владимира Ильиных

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Правоохранители нагрянули с обысками в дом главы Оренбурга Владимира Ильиных. Незадолго до этого оперативные мероприятия прошли в городской администрации.

По данным источника Федерального агентства новостей в правоохранительных органах, следственные действия проводят сотрудники Управления службы экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК). Это связано с обысками в мэрии и работой некоторых муниципальных предприятий в сфере благоустройства и коммунального хозяйства. Никаких обвинений пока выдвинуто не было.

Несколько дней назад губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что Владимир Ильиных заболел и не смог присутствовать на заседании партии "Единая Россия".