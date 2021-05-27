Экстренная встреча ИКАО из-за ситуации с Ryanair в Минске состоится 27 мая

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Международная организация гражданской авиации (ИКАО), входящая в Организацию Объединенных Наций, вероятно, 27 мая проведет встречу на фоне инцидента с самолетом Ryanair в Минске.

В ней собираются участвовать 36 дипломатических представителей Совета ИКАО. В организации выразили ранее серьезную обеспокоенность, уточнив, что речь может идти о нарушении Международной конвенции о гражданской авиации.

Ранее сайт 360tv.ru сообщал, что запрет французской авиакомпании AirFrance на полеты в белорусском воздушном пространстве сказался на рейсе из Парижа в Москву. Вылет самолета отменили.

Авиалайнер, следовавший из Афин в Вильнюс через белорусское воздушное пространство, 23 мая был экстренно посажен в аэропорту Минска. Сообщалось, что это произошло из-за сигнала о минировании. На борту находился разыскиваемый в республике основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, которого задержали после приземления.