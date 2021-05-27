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Прокуратура игнорирует просьбу адвоката Пулатова предоставить досье по делу MH17

Политика
  /   Обновлено: 27 мая 2021 09:52 53

Прокуратура игнорирует просьбу адвоката Пулатова предоставить досье по делу MH17
wikipedia.org  / Ministerie van Defensie

Защита обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 россиянина Олега Пулатова до сих пор не получила полный перевод досье, заявила адвокат Сабине тен Дуссхате.

По ее словам, полный объем досье действительно внушительный. Об этом сообщает РИА Новости.

"Это несколько сотен страниц, а также приложение, которое также насчитывает сотни страниц. Об этом ничего неизвестно. Мы все еще ждем", — сказала она.

В местной прокуратуре не считают, что защита обвиняемого имеет право на перевод всех документов. Представлены только те бумаги, которые, по мнению прокурора, необходимы адвокатам для защиты своего подопечного.

Ранее стало известно, что обвиняемым по делу о крушении Boeing рейса MH17 не вынесут приговор до конца 2021 года. Следственные мероприятия продлятся до следующего года, сообщил сайт 360tv.ru.

#mh17 #боинг #досье
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