Автоэксперты обсудят рост цен на машины в эфире медиацентра «Патриот»

pixabay.com / Pexels

Гости пресс-центра расскажут российским автолюбителям, почему растут цены на машины. Эксперты также обсудят новые штрафы и правила ТО.

Динамику цен на автомобильном рынке России проанализируют различные специалисты в рамках эфира, который пройдет 27 мая в 11:00 в пресс-центре Медиагруппы "Патриот". Об этом пишет ФАН.

Автомобильный эксперт Дмитрий Попов, а также президент Союза автошкол Петербурга и Ленобласти Александр Сальников вместе с автодизайнером Александром Штормом выяснят, почему продолжают дорожать как новые транспортные средства (+12% в течение этого года), так и подержанные автомобили (+15%).

Участники эфира ответят на вопросы, стоит ли избавляться от старой модели и поскорее покупать новую, или лучше подождать. Помимо этого, эксперты посоветуют лучшие варианты на авторынке, изучат нюансы тюнинга и обсудят конфликт машин с электросамокатами, новый комплект автомобильных штрафов и обновленный регламент проведения техобслуживания.

Прямой эфир пройдет здесь. Архив материалов и онлайн-трансляций — можно найти по ссылке.