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Появились первые прогнозы итогов саммита Путина и Байдена

Политика
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Появились первые прогнозы итогов саммита Путина и Байдена
kremlin.ru  / Администрация Президента РФ

Сотрудники российских госструктур рассказали, чем может закончиться встреча президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным.

По их словам, кардинальных перемен в отношениях между двумя государствами ожидать не стоит. Однако некоторые локальные подвижки вполне возможны.

Двумя основными пунктами, по которым президенты могут прийти к соглашению, являются стратегическая стабильность и условия работы дипломатов. Источники отметили, что не стоит рассчитывать на подписание какого-либо документа. Стороны вполне могут заключить устные договоренности.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал встречу Путина и Байдена. По его словам, перезагрузки отношений ожидать не приходится, сообщил сайт 360tv.ru.

#встреча #путин #байден
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