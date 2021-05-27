Появились первые прогнозы итогов саммита Путина и Байдена

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Сотрудники российских госструктур рассказали, чем может закончиться встреча президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным.

По их словам, кардинальных перемен в отношениях между двумя государствами ожидать не стоит. Однако некоторые локальные подвижки вполне возможны.

Двумя основными пунктами, по которым президенты могут прийти к соглашению, являются стратегическая стабильность и условия работы дипломатов. Источники отметили, что не стоит рассчитывать на подписание какого-либо документа. Стороны вполне могут заключить устные договоренности.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал встречу Путина и Байдена. По его словам, перезагрузки отношений ожидать не приходится, сообщил сайт 360tv.ru.