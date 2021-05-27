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В России могут запретить открытую продажу самогонных аппаратов

Общество
  /   Обновлено: 27 мая 2021 09:35 63

В России могут запретить открытую продажу самогонных аппаратов
 / Пресс-служба УМВД по Калининградской области

Предложение о запрете открытой продажи аппаратов для изготовления самогона внес омбудсмен Борис Титов. Такая мера призвана помочь в борьбе с рынком нелегального алкоголя.

Соответствующий доклад о состоянии российского рынка подакцизных товаров подготовлен для президента России Владимира Путина, передают РИА Новости. В документе подчеркивается возрастающий интерес граждан России к приобретению самогонных аппаратов.

В 2020 году показатель вырос на треть по сравнению с данными за 2019 год. Аппарат бизнес-омудсмена отмечает, что чаще всего продукция готовится для реализации, а не для личных нужд.

#алкоголь #акцизы #самогон
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