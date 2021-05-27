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В Ереване сообщили о захвате в плен шести армянских военных на границе с Азербайджаном

Армия
  /   Обновлено: 27 мая 2021 09:41 62

В Ереване сообщили о захвате в плен шести армянских военных на границе с Азербайджаном
wikipedia.org  / Khustup / CC BY-SA 3.0

Азербайджанские военные захватили в плен на территории Гегаркуникской области на границе с Арменией шесть армянских бойцов.

Согласно информации от минобороны Армении, инцидент произошел утром 27 мая.

"Военнослужащие ВС Азербайджана окружили и пленили шестерых военнослужащих ВС Армении, которые проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области", — говорится в официальном заявлении.

Представители армянского военного ведомства отмечают, что власти страны принимают все возможные меры для возвращения пленных военнослужащих в Армению, сообщает РИА Новости. И. о. премьер-министра страны Никол Пашинян ранее на встрече с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавад Зарифом заявил о напряженности на армяно-азербайджанской границе.

#азербайджан #армения #пленные
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