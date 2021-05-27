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Ученые из Германии нашли связь между тромбозами и применением вакцины AstraZeneca

Общество
  /   Обновлено: 27 мая 2021 09:14 87

Ученые из Германии нашли связь между тромбозами и применением вакцины AstraZeneca
pixabay.com  / 

Немецкие ученые выявили связь между образованием тромбов и использованием AstraZeneca, а также Johnson & Johnson.

В обоих препаратах используются аденовирусные векторы, подчеркнул профессор Рольф Маршалек. Они применяются для доставки спайкового белка вируса Sars-Cov-2.

Этот белок может направляться в ядро, а не в цитозольную жидкость, где коронавирус обычно произвоидит свои белки. Расщепляясь они создают мутации, которые и приводят к тромбозу у одного из 100 тысяч человек, пояснил профессор.

#германия #astrazeneca #вакцины
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