Организаторы Евровидения покажут запасной вариант шоу

junioreurovision.tv / EBU / STIJN SMULDERS

На официальном YouTube-канале Евровидения-2021 появилось сообщение о продолжении музыкального шоу.

Организаторы конкурса предусмотрели всевозможные проблемы, из-за которых участники могли бы не добраться до Роттердама и создали два специальных шоу. Каждая из стран-участниц, в том числе Манижа, подготовили резервные записи живого выступления.

"Евровидение продолжится онлайн", — сообщается в размещенном ролике.

Финская певица Криста Зигфридс станет ведущей запасного шоу. Ролики с полуфиналистами покажут 28 мая в 22:00 мск, а финалистов — 29 мая в это же время.

Напомним, что финал конкурса все же состоялся 22 мая, несмотря на опасения организаторов. Победителем Евровидения стала итальянская рок-группа Måneskin.