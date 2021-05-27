Политика Общество Экономика Ближнее зарубежье Европа и США Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Организаторы Евровидения покажут запасной вариант шоу

Общество
52

Организаторы Евровидения покажут запасной вариант шоу
junioreurovision.tv  / EBU / STIJN SMULDERS

На официальном YouTube-канале Евровидения-2021 появилось сообщение о продолжении музыкального шоу.

Организаторы конкурса предусмотрели всевозможные проблемы, из-за которых участники могли бы не добраться до Роттердама и создали два специальных шоу. Каждая из стран-участниц, в том числе Манижа, подготовили резервные записи живого выступления.

"Евровидение продолжится онлайн", — сообщается в размещенном ролике.

Финская певица Криста Зигфридс станет ведущей запасного шоу. Ролики с полуфиналистами покажут 28 мая в 22:00 мск, а финалистов — 29 мая в это же время.

Напомним, что финал конкурса все же состоялся 22 мая, несмотря на опасения организаторов. Победителем Евровидения стала итальянская рок-группа Måneskin.

#евровидение #общество #конкурс
Пашинян жестко ответил на инцидент с пленением армянских военных Азербайджаном
Пашинян жестко ответил на инцидент с пленением армянских военных Азербайджаном
Политика
10:23 | 27 мая
Инициативу введения в России базового дохода обсудят в медиацентре "Патриот"
Инициативу введения в России базового дохода обсудят в медиацентре "Патриот"
Экономика
10:15 | 27 мая
Кравчук заявил о необходимости смены площадки переговоров по Донбассу
Кравчук заявил о необходимости смены площадки переговоров по Донбассу
Политика
10:09 | 27 мая