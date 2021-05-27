Названы самые «майонезные» города России

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Эксперты онлайн-сервиса "СберМаркет" определили, в каких городах России чаще всего покупают майонез, кетчуп и другие соусы. Самыми "майонезными" городами стали Тюмень и Томск.

В этих городах 11,6% продаж от общего числа покупок приходилось на майонез. На второй строчке оказался Красноярск с показателем в 10,8%, на третьей — Воронеж (10,4%). Меньше всего майонез приобретали жители Москвы и Казани: 8,2% и 7,3% соответственно.

Что касается кетчупа, то он весьма популярен в Тюмени (4%). В тройку лидеров также попали Красноярск (3,8%) и Тольятти (3,7%). Не так часто покупают кетчуп москвичи (2,2%).

Невысоким спросом в российских городах пользуются бальзамический, чесночный и сырный соусы, а также песто.